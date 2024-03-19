Леонид Ярмольник назвал Александра Ширвиндта любимым педагогом

Актёр Леонид Ярмольник в беседе с радио «Комсомольская правда» назвал президента Театра сатиры народного артиста Александра Ширвиндта одним из самых любимых и дорогих педагогов.

Об этом пишет сайт kp.ru.

«И он был последним из моих учителей, кто ушёл. Это так ему не свойственно! Всем, кто учился у него, кто его любил как артиста, казалось, что он вечный», — поделился Ярмольник.

По его словам, глава Театра сатиры в любом возрасте был жизнерадостным, остроумным и весёлым, лучше всех формулировал мысли на самые разнообразные темы.

«Я уже много лет горжусь тем, что, если он говорил о любимых учениках, меня всегда называл первым. Я такой внебрачный сын Александра Анатольевича», — добавил артист.

О смерти Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался в возрасте 89 лет.

Ранее актёр и режиссёр Игорь Золотовицкий в беседе с телеканалом «Звезда» поделился воспоминаниями об Александре Ширвиндте.