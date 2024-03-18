Участники переписи воробьёв насчитали в Москве 13 тысяч особей

В ходе первой всероссийской переписи воробьёв в Москве насчитали 13 351 особь.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на организаторов переписи.

Акция проводилась 4—10 марта 2024 года представителями 84 регионов России.

Самая большая популяция воробьёв оказалась в столице.

На втором месте Иркутская область (10 042 птицы), на третьем — Рязанская область (6534 воробья).

Всего в стране насчитали 167 217 воробьёв.

Ранее в Департаменте животного мира Марий Эл заявили об окончании зимнего маршрутного учёта зверей.