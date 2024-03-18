Участники переписи воробьёв насчитали в Москве 13 тысяч особей
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на организаторов переписи.
Акция проводилась 4—10 марта 2024 года представителями 84 регионов России.
Самая большая популяция воробьёв оказалась в столице.
На втором месте Иркутская область (10 042 птицы), на третьем — Рязанская область (6534 воробья).
Всего в стране насчитали 167 217 воробьёв.
Ранее в Департаменте животного мира Марий Эл заявили об окончании зимнего маршрутного учёта зверей.