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В Челябинской области ожидаются ночные заморозки до -20 °С

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Синоптики спрогнозировали в Челябинской области 19—21 марта заморозки до -20 °С.
В Челябинской области ожидаются ночные заморозки до -20 °С
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью 19 марта на Южном Урале ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Снижение температуры до -15 °С. 20—21 марта в низинах — до -20 °С, преимущественно без осадков. Дневные температуры — +3...+8 °С», — сказали ведомстве.

В столице региона температура ночью -12 °С. Днём 20—21 марта — +4...+7 °С. Ветер — до 8 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.

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