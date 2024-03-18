В Удмуртии сохранится ясная погода с перепадом ночных и дневных температур

В пресс-службе Гидрометцентра Удмуртии сообщили, что на территории республики на текущей неделе установится ясная погода без осадков.

В течение недели ночью и утром в отдельных районах возможен туман, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на сообщение метеослужбы во «ВКонтакте».

Так, в ночь на 19 марта в регионе прогнозируется до -4…-9 °С, местами до -12 °С, днём воздух прогреется до 0...+4 °С. В ночь на 20 марта похолодает до -10…-15 °С, днём ожидается +7 °С.

В ночь на 21 марта температура воздуха составит -7...-12 °С, днём прогнозируется +1...+6 °С.

В пятницу, 22 марта, ночью -2…-7 °С, днём +1...+6 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал о потеплении в Москве до +8 °С на текущей неделе.