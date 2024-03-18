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В Москве пройдёт выставка в честь Николая Гоголя и Александра Дейнеки

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В Москве выставка «Александр Дейнека. Курская аномалия» пройдёт с 21 марта по 5 мая в парке «Зарядье», в белокаменном подвале Старого Английского двора XVI века.
В Москве пройдёт выставка в честь Николая Гоголя и Александра Дейнеки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Выставка объединяет два крупных юбилейных события: 215-летие со дня рождения писателя Николая Гоголя и 125-летие со дня рождения советского художника-живописца Александра Дейнеки.

Главным экспонатом выступит работа «Тройка» Дейнеки, написанная в 1952 году к 100-летию со дня смерти Гоголя.

Гости также смогут ознакомиться с биографиями писателя и художника с помощью мультимедийной коллекции проекта #Подклет.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в рамках Всемирного фестиваля молодёжи начал работу выставочный проект «Без границ. Художники Донбасса».

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