В Москве пройдёт выставка в честь Николая Гоголя и Александра Дейнеки
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Выставка объединяет два крупных юбилейных события: 215-летие со дня рождения писателя Николая Гоголя и 125-летие со дня рождения советского художника-живописца Александра Дейнеки.
Главным экспонатом выступит работа «Тройка» Дейнеки, написанная в 1952 году к 100-летию со дня смерти Гоголя.
Гости также смогут ознакомиться с биографиями писателя и художника с помощью мультимедийной коллекции проекта #Подклет.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в рамках Всемирного фестиваля молодёжи начал работу выставочный проект «Без границ. Художники Донбасса».