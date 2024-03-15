Два связанных с «Мосфильмом» дома отремонтировали в Москве с 2022 года

В Москве за последние годы отремонтировали два здания, чья история связана с киностудией «Мосфильм», а ещё одно будет отремонтировано в этом году. Работы провели в рамках масштабной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы и на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

Так, в 2022 году ремонтные работы завершились в доме №1 на набережной Тараса Шевченко, который был запечатлён в фильме «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова.

В 2023 году восстановительные работы провели в круглом доме на улице Довженко, 6, где жили актёр Савелий Крамаров и кинорежиссёр Эмиль Лотяну.

В текущем году завершат восстановление дома 60а на Ленинградском проспекте. Здесь жил писатель, драматург и сценарист Григорий Горин, по произведениям которого сняты киноленты «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви».

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал о предстоящей реставрации четырёх объектов культурного наследия в центре столицы.