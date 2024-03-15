Малый театр передал в Бахрушинский театральный музей восемь сценических костюмов

Восемь костюмов, созданных для постановок Малого театра, впервые за 30 лет переданы на хранение в фонды Бахрушинского театрального музея.

Два из них — костюмы из спектаклей по пьесам Александра Островского «Свои люди — сочтёмся!» (1996) и «Бешеные деньги» (1998) — могут войти в экспозицию обновлённого Дома-музея А.Н. Островского на Малой Ордынке, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу музея.

Также среди новых поступлений — платье Марии Ивановны из постановки по драме Самуила Алёшина «Главная роль» (1964) и три костюма, созданных для комедии по пьесе Эмиля Золя «Наследники Рабурдена».

Последнее крупное поступление из Малого театра в фонды Бахрушинского театрального музея состоялось в 1982 году.

Ранее НСН сообщала, что в Музее кино на ВДНХ в Москве начала работу выставка, посвящённая народному артисту СССР Олегу Янковскому. Актёру исполнилось бы 80 лет 23 февраля.