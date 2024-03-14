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Спасатели предупредили о штормовом ветре и морозах в ЯНАО 15 марта

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ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому округу выпустило предупреждение о штормовом ветре до 20 м/с и морозах до -30 °С.
Спасатели предупредили о штормовом ветре и морозах в ЯНАО 15 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По данным синоптиков, 15 марта прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8—13 м/с, в Ямальском и северо-западной части Тазовского района порывы 15—20 м/с», — рассказали в МЧС.

Также стало известно, что 15 марта в Удмуртии днём ожидается сильный ветер порывами до 15—17 м/с, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«По данным Гидрометцентра Удмуртии, днём 15 марта местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15—17 м/с», — сообщили в МЧС.

В ведомстве рекомендовали передвигаться как можно дальше от лёгких построек, линий электропередач, мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в центральной части России.

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