Концерт «Звёзды Русского Радио» прошёл в рамках форума-концерта «Единство народа» в Подольске

Концерт «Звёзды Русского Радио» состоялся в рамках форума-концерта «Единство народа» в подмосковном Подольске.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Среди участников — Григорий Лепс, Денис Майданов, группа «Земляне», Юрий Киселёв и ST.

Артисты исполнили свои хиты и напомнили о важности голосования на выборах президента России.

«Эта акция напоминает о важности участия в выборах, и это очень своевременно. Когда, как не сейчас, нам объединяться? И мы, как артисты, дарим людям позитивные эмоции, а вместе с тем доносим, как важно сейчас быть всем вместе, как важно обязательно пойти на выборы и обозначить в бюллетене своё решение», — заявил Юрий Киселёв.

В форуме также приняли участие олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, главврач Детского клинического центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко, Герой России, полковник Росгвардии Александр Белоглазов, военкор Первого канала Ирина Куксенкова, актёр Иван Охлобыстин.

«Я хочу поблагодарить всех вас, кто добросовестно, активно, с душой, неравнодушно вносит свой вклад в общее дело. В предстоящие выходные мы ждём всех на избирательных участках. От нашего голоса, от нашего участия, от нашего вклада зависит будущее», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Артисты также рассказали, что обязательно примут участие в голосовании.