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В ЯНАО состоится международный семинар по традиционной медицине коренных народов

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В Ямало-Ненецком автономном округе состоится международный семинар ассоциации «Оленеводы мира», посвящённый традиционной медицине коренных народов. Он запланирован на 22 марта.
В ЯНАО состоится международный семинар по традиционной медицине коренных народов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Как ожидается, в посёлок Горнокнязевск приедут около 50 представителей коренных народов из Якутии, Тувы, Бурятии, Камчатки, Сахалина, НАО, Коми, ХМАО, Хабаровского края, Иркутской области.

«Мероприятие пройдёт в стилизованном чуме в гибридном формате, включающем дискуссионные площадки, мастер-классы и презентации», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане представили толковый словарь татарского языка.

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