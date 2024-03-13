В ЯНАО состоится международный семинар по традиционной медицине коренных народов
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Об этом сообщает URA.RU.
Как ожидается, в посёлок Горнокнязевск приедут около 50 представителей коренных народов из Якутии, Тувы, Бурятии, Камчатки, Сахалина, НАО, Коми, ХМАО, Хабаровского края, Иркутской области.
«Мероприятие пройдёт в стилизованном чуме в гибридном формате, включающем дискуссионные площадки, мастер-классы и презентации», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Татарстане представили толковый словарь татарского языка.