В Москве прошёл гала-ужин премии BraVo

В Москве состоялся гала-ужин премии BraVo. Сама церемония состоится 19 марта в Большом театре.

Представители российской эстрады исполнили свои хиты в классической обработке и другие композиции. Среди них — Александр Панайотов, Mia Boyko, Ваня Дмитриенко, Севиль, Лёша Свик.

«Это прекрасная традиция — каждый год встречаться на гала-ужине в честь премии BraVo. Здесь всегда так красиво, уютно, изысканно и элегантно. Сегодня я исполняю свои композиции в очень необычной интерпретации», — заявила Севиль.

Также были объявлены имена ведущих церемонии. Ими станут Елена Север и Вячеслав Макаров.

«Премия BraVo — это праздник музыки, выдающихся, одарённых людей. На сцене будут чествовать артистов, которые несут искусство в массы», — отметил Макаров.

По его словам, это яркое событие, которое создаёт новое культурное пространство и становится площадкой для взаимодействия представителей разных стран.