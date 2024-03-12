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Метеоролог Варакин спрогнозировал потепление в Москве до +10 °С к выходным

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал потепление в столичном регионе в ближайшие дни.

«В ближайшие дни осадков не предвидится, а к выходным температура воздуха поднимется до +9...+10 °С. При этом в ночные часы местами сохранятся заморозки», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в третьей декаде марта вероятно возвращение отрицательных дневных температур.

Варакин добавил, что высота снежного покрова по-прежнему выше нормы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с 15 марта вводят ограничения на зимниках и переправах из-за потепления.

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