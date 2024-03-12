Метеоролог Варакин спрогнозировал потепление в Москве до +10 °С к выходным
«В ближайшие дни осадков не предвидится, а к выходным температура воздуха поднимется до +9...+10 °С. При этом в ночные часы местами сохранятся заморозки», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, в третьей декаде марта вероятно возвращение отрицательных дневных температур.
Варакин добавил, что высота снежного покрова по-прежнему выше нормы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с 15 марта вводят ограничения на зимниках и переправах из-за потепления.