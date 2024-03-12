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Умерла актриса Галина Яцкина

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Советская и российская актриса Галина Яцкина умерла в возрасте 79 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.
Умерла актриса Галина Яцкина
  • РИА Новости

«Галины Ивановны не стало несколько дней назад», — сказал собеседник агентства.

Яцкина родилась 16 июня 1944 года. Окончила Театральное училище имени Б. Щукина (курс Бориса Захавы).

Она снялась в таких фильмах, как «Женщины», «Уроки французского», «Слово для защиты».

Как уточняет «Российская газета», Яцкина незадолго до смерти приняла монашеский постриг и схиму.

В конце февраля умерла российская актриса Дарья Гончарова, известная по ролям в сериалах «Ландыш серебристый 2», «На углу у Патриарших» и «Деффчонки». Ей было 53 года.

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