RT в Telegram
Подпишись

Общегородской субботник пройдёт 6 апреля в Ставрополе

Короткая ссылка
Общегородской субботник состоится в Ставрополе 6 апреля. Работы проведут в общественных местах, на придомовых территориях, у дорог и мостов.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Первый общегородской субботник при подходящей погоде в этом году намечен на 6 апреля. Всего в плане мы обозначили восемь больших мероприятий вплоть до октября. Кроме того, каждая пятница будет санитарным днём для собственников строений и прилегающих территорий, земельных участков», — заявил мэр Иван Ульянченко.

Работы проходят и в рамках подготовки города к весне и майским праздникам.

Ранее НСН сообщала, что общегородские субботники в Москве состоятся 13 и 20 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить