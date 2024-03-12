Общегородской субботник пройдёт 6 апреля в Ставрополе

Общегородской субботник состоится в Ставрополе 6 апреля. Работы проведут в общественных местах, на придомовых территориях, у дорог и мостов.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Первый общегородской субботник при подходящей погоде в этом году намечен на 6 апреля. Всего в плане мы обозначили восемь больших мероприятий вплоть до октября. Кроме того, каждая пятница будет санитарным днём для собственников строений и прилегающих территорий, земельных участков», — заявил мэр Иван Ульянченко.

Работы проходят и в рамках подготовки города к весне и майским праздникам.

Ранее НСН сообщала, что общегородские субботники в Москве состоятся 13 и 20 апреля.