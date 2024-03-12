Концерт марафона «Музыка в цехах» прошёл в Нижнем Тагиле

Концерт в рамках патриотического марафона «Музыка в цехах» прошёл на территории Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Артисты выступили перед тружениками тыла.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«У нас уже есть опыт создания патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио». Первостепенным было поддержать военных, которые исполняют свой долг перед Родиной в зоне СВО, и мы сделали это. Но не менее важным было для нас отдать дань уважения и тем, кто в тылу», — заявил Юрий Киселёв.

Выступления уже состоялись на крупных производственных площадках в Санкт-Петербурге, Серпухове, Екатеринбурге, Челябинске.

Участниками концерта в Нижнем Тагиле стали группа «Земляне», Денис Майданов, группа «СПб», Марко Радинович. В роли конферансье выступил ведущий «Русского Радио» Антон Юрьев.

«Публика на таких концертах, как Агитбригады и «Музыка в цехах», всегда уникальная. Она с особым теплом встречает каждого исполнителя», — отметили музыканты группы «Земляне».

Также были награждены передовики производства.