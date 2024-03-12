Синоптик Колесов спрогнозировал тёплую погоду и дожди в Петербурге
Тёплый период начнётся в середине недели и продлится до воскресенья, 17 марта, информирует ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал синоптика.
При этом, по его словам, в городе ожидаются осадки.
«Погода там будет хотя и тёплая, но ветреная, пасмурная и с дождями», — отметил Колесов.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о вероятности нехватки пресной воды в Европе в будущем. По его мнению, это реально существующий риск.