Синоптик Колесов спрогнозировал тёплую погоду и дожди в Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что на этой неделе в городе ожидается тёплая погода.

Тёплый период начнётся в середине недели и продлится до воскресенья, 17 марта, информирует ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал синоптика.

При этом, по его словам, в городе ожидаются осадки.

«Погода там будет хотя и тёплая, но ветреная, пасмурная и с дождями», — отметил Колесов.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о вероятности нехватки пресной воды в Европе в будущем. По его мнению, это реально существующий риск.