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Синоптик Вильфанд: в центре Европейской России постепенно теплеет

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о потеплении в некоторых регионах России.
Синоптик Вильфанд: в центре Европейской России постепенно теплеет
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

По словам синоптика, в центре Европейской России постепенно теплеет.

«Ночные температуры в первой половине недели отрицательные — -5...-10 °С, а дневные в послеполуденные часы — +3...+5 °С. В выходные будет уже облачная погода. До этого времени будет солнце яркое, а вот в пятницу, субботу и воскресенье будет уже более облачная погода. Но ветер южный, а в условиях повышения температуры ночи около 0 °С  дневная температура будет уже +5...+7 °С. В отдельных районах Московской области +8 °С. Такая температура будет примерно на 4—5 °С выше нормы», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что ещё более тёплая погода ожидается в Санкт-Петербурге, где во второй половине недели температура повысится до +8...+10 °С.

«А в Калининградской области даже +14 °С. Вот, где весна наступает раньше времени», — отметил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о весенней погоде в Москве.

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