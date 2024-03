Умер поп-певец и автор хита «All by myself» Эрик Кармен

Американский поп-певец Эрик Кармен, наиболее известный как автор хита 1970-х годов All by myself, умер в возрасте 74 лет.

Информация об этом появилась на сайте исполнителя. «С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена», — говорится в сообщении. Ранее умер основатель группы Smash Mouth Стивен Харвелл. Также умер певец и композитор Джимми Баффетт.