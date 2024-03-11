Режим «чёрного неба» в Челябинске продлили до 13 марта
Об этом сообщает URA.RU.
«По данным синоптиков, на территории города с 19:00 понедельника, 11 марта, до того же времени 13 марта сохранятся НМУ. Погода будет неблагоприятной для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — рассказали в управлении.
Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Московском регионе на текущей неделе ожидается большая разница дневных и ночных температур — от -11 °С до +3…+5 °С.