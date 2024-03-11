Режим «чёрного неба» в Челябинске продлили до 13 марта

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) в Челябинске продлили до 13 марта, заявили в управлении безопасности жизнедеятельности города.

Об этом сообщает URA.RU.

«По данным синоптиков, на территории города с 19:00 понедельника, 11 марта, до того же времени 13 марта сохранятся НМУ. Погода будет неблагоприятной для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — рассказали в управлении.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Московском регионе на текущей неделе ожидается большая разница дневных и ночных температур — от -11 °С до +3…+5 °С.