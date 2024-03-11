В Москве музейная неделя пройдёт в новом формате
В этом году каждый участвующий в мероприятии музей определил день для бесплатного посещения своей экспозиции, передаёт ОТР.
В понедельник, 11 марта, открытое посещение возможно в музее-панораме «Бородинская битва» и парке «Зарядье», 12 марта — в Галерее Василия Нестеренко, в Дарвиновском музее и Музее современного искусства, 13 марта — в музее-заповеднике «Царицыно», в усадьбе Люблино и в выставочном центре на Солянке.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Якутске под эгидой Национального художественного музея Якутии в июне состоится выставка картин Ивана Айвазовского из фондов Государственного Русского музея.