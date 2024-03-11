Московскую цифровую киноплатформу посетили более 20 тысяч раз с сентября

Глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин сообщил, что с момента запуска Московской цифровой киноплатформы в сентябре прошлого года сервис принял более 2 тыс. обращений, его посетили около 20 тыс. пользователей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На сегодняшний день Московская цифровая киноплатформа не имеет аналогов в мире», — отметил глава департамента.

По его словам, за первые месяцы работы сервиса число заявок на съёмки увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При помощи сервиса можно арендовать павильоны и студии, оборудование и реквизит, забронировать городские локации для съёмок, а также получить доступ ко всем образовательным учреждениям в сфере кино в столице.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на сервисе «Узнай Москву» разработали новый виртуальный тур по особняку Зиминых в Дегтярном переулке.