Московскую цифровую киноплатформу посетили более 20 тысяч раз с сентября
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«На сегодняшний день Московская цифровая киноплатформа не имеет аналогов в мире», — отметил глава департамента.
По его словам, за первые месяцы работы сервиса число заявок на съёмки увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
При помощи сервиса можно арендовать павильоны и студии, оборудование и реквизит, забронировать городские локации для съёмок, а также получить доступ ко всем образовательным учреждениям в сфере кино в столице.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на сервисе «Узнай Москву» разработали новый виртуальный тур по особняку Зиминых в Дегтярном переулке.