В Самаре «Оркестр непокорённых» исполнил Ленинградскую симфонию

В Самарском академическом театре оперы и балета «Оркестр непокорённых» исполнил Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича.

Об этом сообщает «Российская газета».

Вместе с музыкантами из Донецка на сцену вышли симфонические оркестры Самарской филармонии, театра оперы и балета имени Шостаковича и Тольяттинской филармонии.

«Для меня и для артистов Донецкого академического симфонического оркестра, музыкантов Самарской области сегодня очень ответственный концерт. Ровно 82 года назад на этой сцене состоялась мировая премьера этого величайшего сочинения», — заявил дирижёр Михаил Илющенко.

Ранее пианист Денис Мацуев заявил, что Ямало-Ненецкий автономный округ напоминает ему Второй концерт Сергея Рахманинова.