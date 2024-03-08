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В Самаре «Оркестр непокорённых» исполнил Ленинградскую симфонию

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В Самарском академическом театре оперы и балета «Оркестр непокорённых» исполнил Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича.

Об этом сообщает «Российская газета».

Вместе с музыкантами из Донецка на сцену вышли симфонические оркестры Самарской филармонии, театра оперы и балета имени Шостаковича и Тольяттинской филармонии.

«Для меня и для артистов Донецкого академического симфонического оркестра, музыкантов Самарской области сегодня очень ответственный концерт. Ровно 82 года назад на этой сцене состоялась мировая премьера этого величайшего сочинения», — заявил дирижёр Михаил Илющенко.

Ранее пианист Денис Мацуев заявил, что Ямало-Ненецкий автономный округ напоминает ему Второй концерт Сергея Рахманинова.

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