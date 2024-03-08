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Создатель манги Dragon Ball Акира Торияма скончался в возрасте 68 лет

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В Японии умер создатель знаменитой манги Dragon Ball («Жемчуг дракона») Акира Торияма, ему было 68 лет.
Создатель манги Dragon Ball Акира Торияма скончался в возрасте 68 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Paco Freire/SOPA Images/LightRocket

Торияма был родом из префектуры Айти, он дебютировал как художник манги в 1978 году, напоминает TV Asahi. Мужчина скончался вследствие субдуральной гематомы.

Торияма также известен своим дизайном персонажей для RPG-игр Dragon Quest и Chrono Trigger.

В апреле прошлого года стало известно о смерти японского композитора Рюити Сакамото, он скончался в возрасте 71 года. Сакамото был известен как автор музыки к фильмам «Последний император» и «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс».

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