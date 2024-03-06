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В Москве открыли мемориальную доску Михаилу Жванецкому

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Мемориальную доску писателю-сатирику Михаилу Жванецкому открыли на доме в Москве, где он жил и работал на протяжении около 30 лет.
В Москве открыли мемориальную доску Михаилу Жванецкому
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Открытие мемориала состоялось в день 90-летия со дня рождения Жванецкого.

В церемонии открытия приняли участие вдова писателя Наталья Жванецкая и сын Дмитрий, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также российский замминистра культуры Андрей Малышев.

Скульптором памятной доски выступил Владимир Соскиев.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года в семье врачей. Он получил образование инженера и даже работал в местном порту.

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