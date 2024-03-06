В Москве открыли мемориальную доску Михаилу Жванецкому
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Открытие мемориала состоялось в день 90-летия со дня рождения Жванецкого.
В церемонии открытия приняли участие вдова писателя Наталья Жванецкая и сын Дмитрий, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также российский замминистра культуры Андрей Малышев.
Скульптором памятной доски выступил Владимир Соскиев.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года в семье врачей. Он получил образование инженера и даже работал в местном порту.