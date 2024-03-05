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В Тюменской области пройдёт капремонт в домах культуры

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В Тобольском районе Тюменской области планируют провести капремонт в домах культуры.
В Тюменской области пройдёт капремонт в домах культуры
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Два дома культуры отремонтируют в Тобольском районе. Это учреждения культуры в деревне Загваздино и селе Булашово. Строители уже начали работы: приступили к демонтажу конструкций. Капитальный ремонт зданий идёт по нацпроекту «Культура» и благодаря поддержке правительства региона», — говорится в сообщении.

Дизайн-проект Дома культуры в селе Булашово одержал победу на международном конкурсе в Калининграде.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице открыли 354 спортплощадки для зимнего отдыха на базе образовательных учреждений.

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