Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли приедет на показ в рамках Московской недели моды в качестве модели.

«В рамках недели моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли, она станет моделью на показе Maison Esve (4 марта, 17:00, ЦВЗ «Манеж»)», — рассказали в пресс-службе Московской недели моды РИА Новости.

В рамках мероприятия пройдёт более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров. Коллекции представят Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие.

Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта.