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Синоптик Шувалов спрогнозировал до +5 °С в Москве в выходные

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в предстоящие выходные, 2 и 3 марта, в Москве установится комфортная погода, температура воздуха при этом превысит климатическую норму на 2—4 градуса.

Такую погоду создаёт антициклон, который установился над югом Урала и всей европейской территорией России и пробудет там как минимум до конца следующей недели, поделился он с газетой «Известия».

«Температура воздуха в ночные часы составит -1...-5 °С, а днём — +1...+5 °С», — сказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.

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