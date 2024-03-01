«Известия»: актёра Юрия Яковлева задержали с мефедроном
- РИА Новости
Об этом сообщил источник «Известий».
По его словам, Яковлев при виде патрульной машины что-то выкинул в сугроб.
Полицейские обнаружили под кустом свёрток, в котором находилось неизвестное вещество.
Согласно экспертизе, найденное вещество массой 1,96 г — мефедрон.
Возбуждено уголовное дело.
Актёр Юрий Яковлев снялся в таких сериалах, как «Лесник», «Дикий», «Тяжёлый песок». Также он снимался в фильме «Ночной дозор».
В январе появилась информация, что уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков возбудили в отношении актёра Анатолия Руденко, задержанного в Москве с 0,57 г мефедрона.