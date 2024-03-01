«Известия»: актёра Юрия Яковлева задержали с мефедроном

Актёр Юрий Яковлев задержан в Москве при попытке спрятать пакет с наркотическим веществом.

Об этом сообщил источник «Известий».

По его словам, Яковлев при виде патрульной машины что-то выкинул в сугроб.

Полицейские обнаружили под кустом свёрток, в котором находилось неизвестное вещество.

Согласно экспертизе, найденное вещество массой 1,96 г — мефедрон.

Возбуждено уголовное дело.

Актёр Юрий Яковлев снялся в таких сериалах, как «Лесник», «Дикий», «Тяжёлый песок». Также он снимался в фильме «Ночной дозор».

В январе появилась информация, что уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков возбудили в отношении актёра Анатолия Руденко, задержанного в Москве с 0,57 г мефедрона.