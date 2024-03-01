В Москве 1 марта ожидается мокрый снег, дождь, гололедица, туман и до +4 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя», — сказал эксперт.
Леус добавил, что на дорогах ожидается гололедица, а в утренние и вечерние часы не исключено образование очагов туманов.
При этом максимальная температура воздуха в Москве составит +2...+4 °С, а в Московской области — 0...+5 °С.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.