В Москве 1 марта ожидается мокрый снег, дождь, гололедица, туман и до +4 °С

Облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и до +4 °С ожидается в Москве 1 марта, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя», — сказал эксперт.

Леус добавил, что на дорогах ожидается гололедица, а в утренние и вечерние часы не исключено образование очагов туманов.

При этом максимальная температура воздуха в Москве составит +2...+4 °С, а в Московской области — 0...+5 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.