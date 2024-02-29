Большинство россиян назвали високосный год самым обычным
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Об этом говорится в результатах опроса, проведённого сайтом kp.ru.
Ещё 7% участников исследования считают високосные года удачными для себя.
Как утверждают 26% респондентов, все неприятные события в их жизни происходили именно в високосный код.
В опросе приняли участие 6,4 тыс. человек.
Ранее, как сообщало URA.RU, учёный Пермского Политеха (ПНИПУ) Константин Антипьев напомнил, для чего необходим високосный год.