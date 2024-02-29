Большинство россиян назвали високосный год самым обычным

Согласно новому исследованию, для большинства россиян (65%) високосный год является самым обычным и мало чем отличается от остальных.

Об этом говорится в результатах опроса, проведённого сайтом kp.ru.

Ещё 7% участников исследования считают високосные года удачными для себя.

Как утверждают 26% респондентов, все неприятные события в их жизни происходили именно в високосный код.

В опросе приняли участие 6,4 тыс. человек.

Ранее, как сообщало URA.RU, учёный Пермского Политеха (ПНИПУ) Константин Антипьев напомнил, для чего необходим високосный год.