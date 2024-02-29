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В ЯНАО обсудили работу в сфере защиты окружающей среды в регионе

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Росприроднадзора Светлана Радионова обсудили работу региона в сфере защиты окружающей среды и природопользования.
В ЯНАО обсудили работу в сфере защиты окружающей среды в регионе
  • © yanao.ru

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу Департамента природных ресурсов.

«По сохранению животных планируется продолжать восстанавливать популяцию обского стерха, который проживает на территории Куноватского заказника. Проект будет реализовываться до 2030 года. Также продолжится комплексное изучение атлантического моржа», — заявили в ведомстве.

Также Артюхов и Радионова обсудили запуск проекта «Медвежий патруль».

Кроме того, в 2024 году на природных территориях ЯНАО выделят специальные зоны для туристов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рассказали о подготовке к паводку вместе с Казахстаном.

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