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Синоптик Колесов пообещал больше солнечных дней в Петербурге в марте

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что третья декада февраля в городе войдёт в историю метеонаблюдений как одна из самых пасмурных. Однако уже с 1 марта погода изменится.
Синоптик Колесов пообещал больше солнечных дней в Петербурге в марте
  • Gettyimages.ru

«Если сегодня солнце не покажется, то вся третья декада февраля в городе будет пасмурной и без солнца совсем. А это повторение 1966 года, в остальные года хоть на один день солнце в третьей декаде появлялось», — цитирует сайт kp.ru сообщение синоптика в его Telegram-канале.

При этом Колесов отметил, что уже 1 марта ожидается прояснение, солнца в городе станет больше. Зона осадков отходит, а это предвещает сухую погоду в ближайшие выходные.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.

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