Любимова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Гуляева
- РИА Новости
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Об этом сообщает URA.RU.
«Владимиру Дмитриевичу удалось сделать Коми-Пермяцкий театр предметом гордости региона. Уход из жизни Владимира Дмитриевича Гуляева — большая утрата для учеников, коллег и поклонников творчества», — сказано в тексте правительственной телеграммы.
Любимова, в частности, отметила, что режиссёр поставил около 160 спектаклей и сыграл множество ролей.
Народный артист РСФСР, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», режиссёр и актёр Владимир Гуляев умер в возрасте 92 лет.
Он руководил Коми-Пермяцким национальным драматическим театром 30 лет.