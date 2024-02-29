Любимова выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Гуляева

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Владимира Гуляева.

Об этом сообщает URA.RU.

«Владимиру Дмитриевичу удалось сделать Коми-Пермяцкий театр предметом гордости региона. Уход из жизни Владимира Дмитриевича Гуляева — большая утрата для учеников, коллег и поклонников творчества», — сказано в тексте правительственной телеграммы.

Любимова, в частности, отметила, что режиссёр поставил около 160 спектаклей и сыграл множество ролей.

Народный артист РСФСР, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», режиссёр и актёр Владимир Гуляев умер в возрасте 92 лет.

Он руководил Коми-Пермяцким национальным драматическим театром 30 лет.