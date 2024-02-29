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За 13 лет в Москве отреставрировали более 2 тысяч памятников архитектуры

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В Москве за последние 13 лет отреставрировали более 2 тыс. памятников архитектуры, в том числе Северный речной вокзал, Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах, Театр эстрады и павильон №1 (Центральный) на ВДНХ.
За 13 лет в Москве отреставрировали более 2 тысяч памятников архитектуры

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ежегодно московские реставраторы завершают работы по восстановлению более чем 200 объектов культурного наследия, так было и в 2023 году.

Реставрационная программа постоянно расширяется. В настоящее время специалисты восстанавливают более 500 памятников, а с начала 2024 года выдано 132 разрешения на проведение различных работ.

Примеры ярких работ ежегодно добавляют в программу Дней исторического и культурного наследия.

Ранее НСН сообщала, что на главную архитектурную премию Москвы поступило 178 заявок.

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