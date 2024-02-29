За 13 лет в Москве отреставрировали более 2 тысяч памятников архитектуры
Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Ежегодно московские реставраторы завершают работы по восстановлению более чем 200 объектов культурного наследия, так было и в 2023 году.
Реставрационная программа постоянно расширяется. В настоящее время специалисты восстанавливают более 500 памятников, а с начала 2024 года выдано 132 разрешения на проведение различных работ.
Примеры ярких работ ежегодно добавляют в программу Дней исторического и культурного наследия.
Ранее НСН сообщала, что на главную архитектурную премию Москвы поступило 178 заявок.