Ветеринар Кожевникова дала советы по замене корма для животных

Ветеринарный врач-диетолог Vetcity Clinic (входит в экосистему Misty) Евгения Кожевникова сообщила, что на фоне запрета ввоза в Россию некоторых американских и итальянских кормов владельцы могут столкнуться с необходимостью перевода питомцев на продукцию других производителей. Специалист рассказала, как сделать это правильно.

«На сегодняшний день на российском рынке нет проблем с наличием качественных аналогов Hill's и Farmina. В основном это зарубежные корма: Royal Canin, Purina, Happy Dog, Eukanuba, Monge, Grandorf. Растёт ассортимент кормов из Азии, например Inaba», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Не стоит переходить на корм, который в будущем будет сложно приобрести, отметила ветеринар.

Также, по её словам, если рацион животного состоит из готовых кормов премиум- или супер-премиум-класса, не стоит переводить его на экономкласс.

«Переход на более низкокачественный корм чреват возникновением нехватки витаминов и минералов», — предупредила Кожевникова.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с НСН посоветовал ответственно подходить к выбору варианта кормления кошек и собак.