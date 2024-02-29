Исследователи НИУ ВШЭ связали выбор месяца рождения ребёнка с доходами семьи
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Об этом пишет РБК со ссылкой на опубликованное в научном журнале «Вопросы статистики» исследование.
Исследователи пишут, что чем выше доход семьи, тем чаще пара планирует рождение ребёнка на лето.
Отмечается, что похожая тенденция зафиксирована в ряде российских регионов: как пишут исследователи, в субъектах с более высоким качеством жизни и преобладанием городского населения выбор рождения ребёнка чаще всего падает на один из летних месяцев.
Эксперты объясняют такую сезонность праздниками, миграцией, сезонностью браков, а также физической нагрузкой и структурой питания.
Как говорится в статье, планирование рождение ребёнка в летний период более целесообразно с экономической точки зрения. Так, пишут эксперты, можно сэкономить на покупке тёплой верхней одежды для беременных, больше времени проводить на свежем воздухе и разнообразить рацион матери фруктами и овощами.