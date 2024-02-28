Синоптик Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода в столичном регионе несколько изменится в ближайшие выходные.

«Мы испытаем небольшое изменение в пятницу и субботу, когда уплотнится облачность. Она появится с перемещением ложбины с запада, появится, немножко накроет солнце, притушит его. Ночная температура несколько повысится и будет составлять где-то -1...-3 °С», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, дневная температура тоже не будет стремиться к рекордам нынешнего зимнего сезона, а составит около +1...+3 °С, +2...+4 °С.

«И только в воскресенье всё вернётся на круги своя. Снова у нас малооблачная погода, снова много солнца, и температура чуть-чуть ниже на градус-другой в ночные часы и на градус-другой выше в дневные часы, чем это было в пятницу, субботу», — пояснил Шувалов.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что больших проблем небольшие изменения погоды в столичном регионе не принесут.

«Синоптическая ситуация стабильная, антициклон как стоял, так и стоит над европейской территорией России», — сказал он.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали возвращение морозов до -20 °С в Карелии в начале марта.