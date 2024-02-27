Специалист Лялина: натуральный сыр имеет ровный рисунок и сохраняет форму

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, как выбрать качественный сыр.

«Большинству сыров требуются время и особые условия для вызревания. Благодаря химическим и биологическим процессам формируются уникальный вкус и текстура каждого сорта», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, при выборе сыра важно обращать внимание на внешний вид — натуральный продукт имеет ровный рисунок и сохраняет форму, а его поверхность не должна быть слишком яркой.

Кроме того, фальсификат трескается на воздухе. Сыр можно промокнуть бумажной салфеткой, и если выделится жир, то в продукте есть растительное масло.

«Натуральный сыр не может стоить меньше, чем компоненты, из которых он изготовлен», — добавила Лялина.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.