Специалист Лялина: натуральный сыр имеет ровный рисунок и сохраняет форму
«Большинству сыров требуются время и особые условия для вызревания. Благодаря химическим и биологическим процессам формируются уникальный вкус и текстура каждого сорта», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, при выборе сыра важно обращать внимание на внешний вид — натуральный продукт имеет ровный рисунок и сохраняет форму, а его поверхность не должна быть слишком яркой.
Кроме того, фальсификат трескается на воздухе. Сыр можно промокнуть бумажной салфеткой, и если выделится жир, то в продукте есть растительное масло.
«Натуральный сыр не может стоить меньше, чем компоненты, из которых он изготовлен», — добавила Лялина.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.