В Петербурге признали памятником доходный дом банкира Блокка

В Санкт-Петербурге признали памятником доходный дом банкира Генриха Блокка, расположенный на Невском проспекте.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

«В 1902—1904 годах по проекту архитектора Леонида Фуфаевского дом жены тайного советника Авдотьи Рюль, располагавшийся на этом участке, перестроили с частичным использованием старых стен. Тогда здание и обрело свой прекрасный облик», — заявили в ведомстве.

Лицевой фасад здания выполнен в стиле эклектики.

Ранее НСН сообщала, что на главную архитектурную премию Москвы поступило 178 заявок.