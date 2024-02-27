RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге признали памятником доходный дом банкира Блокка

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге признали памятником доходный дом банкира Генриха Блокка, расположенный на Невском проспекте.
В Петербурге признали памятником доходный дом банкира Блокка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

«В 1902—1904 годах по проекту архитектора Леонида Фуфаевского дом жены тайного советника Авдотьи Рюль, располагавшийся на этом участке, перестроили с частичным использованием старых стен. Тогда здание и обрело свой прекрасный облик», — заявили в ведомстве.

Лицевой фасад здания выполнен в стиле эклектики.

Ранее НСН сообщала, что на главную архитектурную премию Москвы поступило 178 заявок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить