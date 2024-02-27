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Спасатели посоветовали не выходить на лёд водоёмов во время оттепели в Подмосковье

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Инспекторы МЧС и сотрудники Мособлпожспаса напомнили о правилах безопасности на водоёмах во время оттепели.
Спасатели посоветовали не выходить на лёд водоёмов во время оттепели в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Подмосковье днём плюсовую температуру воздуха, а значит повышается опасность для граждан, которые предпочитают проводить свой досуг на льду водоёмов. Рыбакам и любителям активного отдыха желательно исключить возможность посещения водных объектов, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций», — заявили спасатели.

По их словам, лёд в такие дни начинает интенсивно таять, поэтому риск провалиться существенно вырастает.

Ранее, как сообщало «Радио 1», спасатели рекомендовали воздержаться от подлёдной рыбалки в мороз и метель.

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