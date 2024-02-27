Спасатели посоветовали не выходить на лёд водоёмов во время оттепели в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Подмосковье днём плюсовую температуру воздуха, а значит повышается опасность для граждан, которые предпочитают проводить свой досуг на льду водоёмов. Рыбакам и любителям активного отдыха желательно исключить возможность посещения водных объектов, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций», — заявили спасатели.
По их словам, лёд в такие дни начинает интенсивно таять, поэтому риск провалиться существенно вырастает.
Ранее, как сообщало «Радио 1», спасатели рекомендовали воздержаться от подлёдной рыбалки в мороз и метель.