В Сарапуле отреставрируют Петропавловскую колокольню XIX века

В Сарапуле (Удмуртия) начались работы по восстановлению Петропавловской колокольни храмового комплекса Покровского кафедрального собора.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Колокольня построена в 1822 году по проекту архитектора Ф.М. Рослякова на пожертвования купца С.И. Вечтомова. В её нижнем ярусе был обустроен храм в честь св. апостолов Петра и Павла.

В 1930-е годы здание оказалось разрушено до нижнего яруса.

В 2022 году было принято решение о восстановлении объекта. На подготовительные работы в прошлом году было направлено более 15 млн рублей.

Глава города Виктор Шестаков заявил, что проектно-сметную документацию утвердят до начала строительного сезона.

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