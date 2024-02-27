В Петербурге прошёл концерт лауреатов премии «Золотой граммофон»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный концерт лауреатов премии «Золотой граммофон» и звёзд «Русского радио».

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

В рамках концерта прошло награждение бойцов, подбивших в зоне СВО тяжёлую бронетехнику западного производства.

«Это прекрасная работа «Русской медиагруппы»: артисты «Русского Радио» выступают в госпиталях, на передовой. Прекрасный проект холдинга — «Музыка в цеху», в рамках которого мы выступаем на предприятиях нашего ОПК», — заявил Денис Майданов.

Концерт провели Филипп Киркоров, Николай Басков и Елена Север.

На сцену также выходили Григорий Лепс, группа «Земляне», Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Наталья Подольская, Сергей Лазарев, Юлия Савичева, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Mia Boyka, Митя Фомин, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Artik&Asti, Василий Герелло, Марко Радинович, Ружена Рублёва, Ольга Шультайс.