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В Москве 6000 деревьев сдали на переработку в рамках акции «Ёлочный круговорот»

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В Москве участники проекта «Город заданий» в текущем году отправили на переработку более 6 тыс. новогодних деревьев в рамках акции «Ёлочный круговорот».
В Москве 6000 деревьев сдали на переработку в рамках акции «Ёлочный круговорот»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В проекте «Город заданий» со 2 января по 25 февраля москвичи выполняли пять задач, связанных с акцией «Ёлочный круговорот». За это они получили более 25 млн городских баллов», — уточнил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, в общей сложности за это время участники выполнили задания более 48 тыс. раз.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в акции «Ёлочный круговорот» Российского экологического оператора (РЭО) приняли участие более 70 регионов.

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