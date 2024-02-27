В Москве 6000 деревьев сдали на переработку в рамках акции «Ёлочный круговорот»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«В проекте «Город заданий» со 2 января по 25 февраля москвичи выполняли пять задач, связанных с акцией «Ёлочный круговорот». За это они получили более 25 млн городских баллов», — уточнил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.
По его словам, в общей сложности за это время участники выполнили задания более 48 тыс. раз.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в акции «Ёлочный круговорот» Российского экологического оператора (РЭО) приняли участие более 70 регионов.