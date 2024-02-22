Первый фестиваль восточной культуры пройдёт в Салехарде 2—3 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.
На мероприятие приедут около 30 представителей культурных центров Китая, Индии и Кореи.
«В программе фестиваля — открытые мастер-классы по восточным языкам, танцам, боевому искусству, кулинарии и йоге», — рассказали в региональном кабмине.
Фестиваль пройдёт на площадке центра «Геолог».
Для гостей также будут организованы поездки в Горнокнязевск и Обдорский острог.
Ранее сообщалось, что масленичная неделя начнётся в Московской области 11 марта. Праздничные мероприятия будут проходить до 17 марта.