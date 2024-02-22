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Первый фестиваль восточной культуры пройдёт в Салехарде 2—3 марта

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В столице Ямало-Ненецкого автономного округа 2—3 марта впервые состоится фестиваль восточной культуры VOSTOKFEST.
Первый фестиваль восточной культуры пройдёт в Салехарде 2—3 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

На мероприятие приедут около 30 представителей культурных центров Китая, Индии и Кореи.

«В программе фестиваля — открытые мастер-классы по восточным языкам, танцам, боевому искусству, кулинарии и йоге», — рассказали в региональном кабмине.

Фестиваль пройдёт на площадке центра «Геолог».

Для гостей также будут организованы поездки в Горнокнязевск и Обдорский острог.

Ранее сообщалось, что масленичная неделя начнётся в Московской области 11 марта. Праздничные мероприятия будут проходить до 17 марта.

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