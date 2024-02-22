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Синоптик Колесов спрогнозировал оттепель в Петербурге 24—25 февраля

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в городе в скором времени температура поднимется до положительных значений.
Синоптик Колесов спрогнозировал оттепель в Петербурге 24—25 февраля
  • РИА Новости

Об этом информирует neva.today со ссылкой на Telegam-канал синоптика.

По его словам, 24 и 25 февраля в ночные часы воздух в городе прогреется до +1…+3 °С, днём — до +3…+5 °С. А 25 числа температура может приблизиться к рекордным показателям — +6 °С.

В Ленобласти также наступит оттепель. Лишь в ночь на 23 февраля ещё может наблюдаться небольшой минус.

При этом в выходные дни в городе ожидаются дожди, особенно сильные 24 февраля, отметил Колесов.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.

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