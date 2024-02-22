Синоптик Колесов спрогнозировал оттепель в Петербурге 24—25 февраля
- РИА Новости
Об этом информирует neva.today со ссылкой на Telegam-канал синоптика.
По его словам, 24 и 25 февраля в ночные часы воздух в городе прогреется до +1…+3 °С, днём — до +3…+5 °С. А 25 числа температура может приблизиться к рекордным показателям — +6 °С.
В Ленобласти также наступит оттепель. Лишь в ночь на 23 февраля ещё может наблюдаться небольшой минус.
При этом в выходные дни в городе ожидаются дожди, особенно сильные 24 февраля, отметил Колесов.
Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.