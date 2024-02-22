Музей ДК Крупской в Петербурге начнёт работу 23 февраля

Музей ДК Крупской в Санкт-Петербурге начнёт работу в пятницу, 23 февраля. Он будет посвящён истории площадки.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«У ДК очень богатая история, он был построен почти 100 лет назад — в 1927 году. У нас в архивах скопилось много интересных материалов, которыми захотелось поделиться, поэтому около года назад мы начали работать над экспозицией», — заявила арт-директор ДК Крупской Алёна Цветкова.

Сначала это был Дом культуры текстильщиков, в годы Великой Отечественной войны там проходили встречи и творческие вечера с участием фронтовиков. ДК Крупской здание стало в 1963 году.

«В 1984 году здесь состоялся смотр-конкурс Ленинградского рок-клуба», — отметила Цветкова.

Ранее сообщалось, что в галерее имени Айвазовского начали готовить экспозицию к открытию.