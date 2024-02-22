RT в Telegram
Подпишись

Музей ДК Крупской в Петербурге начнёт работу 23 февраля

Короткая ссылка
Музей ДК Крупской в Санкт-Петербурге начнёт работу в пятницу, 23 февраля. Он будет посвящён истории площадки.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«У ДК очень богатая история, он был построен почти 100 лет назад — в 1927 году. У нас в архивах скопилось много интересных материалов, которыми захотелось поделиться, поэтому около года назад мы начали работать над экспозицией», — заявила арт-директор ДК Крупской Алёна Цветкова.

Сначала это был Дом культуры текстильщиков, в годы Великой Отечественной войны там проходили встречи и творческие вечера с участием фронтовиков. ДК Крупской здание стало в 1963 году.

«В 1984 году здесь состоялся смотр-конкурс Ленинградского рок-клуба», — отметила Цветкова.

Ранее сообщалось, что в галерее имени Айвазовского начали готовить экспозицию к открытию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить