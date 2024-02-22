В Челябинской области предупредили о морозах до -40 °С

Синоптики Челябинской области выпустили предупреждение о морозе до -40 °С в регионе 23 февраля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной ЦГМС.

«Ночью и утром 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный мороз до -40 °С. В ночь на 24 февраля на юге региона температура опустится до -36 °С», — сказали в региональном метеоцентре.

Потепление придёт днём 24 февраля. По прогнозу, температура составит -5...-10 °С.

В воскресенье, 25 февраля, -1 °С.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.