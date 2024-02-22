Жителей Курганской области предупредили о морозах -40 °С 23 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информацию на сайте метеослужбы.
«Ночью и утром 23 февраля в отдельных районах Курганской области сохранится сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 °С», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, аномально холодная погода задержится в регионе до 24 февраля.
Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.