Жителей Курганской области предупредили о морозах -40 °С 23 февраля

По данным Курганского ЦГМС, на территории области утром и ночью 23 февраля ожидается похолодание до -40 °С и ниже. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информацию на сайте метеослужбы.

«Ночью и утром 23 февраля в отдельных районах Курганской области сохранится сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 °С», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, аномально холодная погода задержится в регионе до 24 февраля.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.