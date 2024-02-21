В Челябинской области предупредили о морозах ниже -40 °С 22 февраля

В МЧС Челябинской области предупредили о 40-градусных морозах, которые придут в отдельные районы региона ночью и утром 22 февраля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 22 февраля в отдельных районах области ожидается сильный мороз до -40 °С и ниже», — сказано в тексте.

Согласно полученным данным, днём столбики термометров покажут от -18 до -23 °С. В низинах будет -11...-16 °С, в горах — до -8 °С.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.