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В Челябинской области предупредили о морозах ниже -40 °С 22 февраля

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В МЧС Челябинской области предупредили о 40-градусных морозах, которые придут в отдельные районы региона ночью и утром 22 февраля.
В Челябинской области предупредили о морозах ниже -40 °С 22 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и утром 22 февраля в отдельных районах области ожидается сильный мороз до -40 °С и ниже», — сказано в тексте.

Согласно полученным данным, днём столбики термометров покажут от -18 до -23 °С. В низинах будет -11...-16 °С, в горах — до -8 °С.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.

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