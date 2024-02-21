Умер режиссёр Владимир Самсонов

Режиссёр Владимир Самсонов скончался на 88-м году жизни.

Об этом заявил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своём Telegram.

«Сегодня скончался режиссёр Владимир Самсонов. Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов», — написал он.

Уточняется, что Самсонов был режссёром таких мультфильмов, как «Старая игрушка» (1971), «Мы с Джеком» (1973), «Здесь могут водиться тигры» (1989).

Ранее сообщалось, что режиссёр, сценарист и оператор серии фильмов «Последний богатырь» и сериала «Беспринципные» Павел Капинос скончался в возрасте 48 лет.